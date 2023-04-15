女星鄭靚歆13歲時從《我愛黑澀會》出道，是當時年紀最小的成員，姐姐甜兒也是黑澀會美眉的成員，鄭靚歆曾到大陸拍攝電視劇《落跑甜心》，後回台繼續在影視圈發展，近年參加綜藝《全明星運動會》，中性形象獲得許多粉絲喜愛，近日她大方出櫃，卻遭千名粉絲抵制，對此她也做出回應。

近日她在社群平台曬出與女友的親密照片，並寫下「我們從朋友變房客、工作夥伴，到現在升級成愛人」，並大讚女友交往後讓她覺得很幸服，鄭靚歆女友是德國籍YouTuber Aky，頻道上有許多兩人出遊的影片。鄭靚歆公開承認自己交女友，大膽出櫃收獲不少人祝福，但也有人因此脫粉，她深夜吐心聲注意到認愛後有約千人退追蹤，讓她向留下的粉絲喊話「謝謝你們還在」。

鄭靚歆透露有千名粉絲因為她公開出櫃退追蹤。（圖／jinjin_c Instagram）

而鄭靚歆的媽媽是知名美魔女胡文英，作為母親胡文英非常開明，對女兒的戀情給予祝福，留言祝賀：「要幸福唷」，女兒鄭靚歆也回應：「年底一起去德國見家長」，可見早就和母親報備過，和女友的感情相當穩定。胡文英同時轉發女兒放閃文提到先前有拍過和女兒女友親吻的照片，被部分網友誤以為兩人在交往，如今總算真相大白。

許多網友也紛紛獻上祝福：「兩個對的人要在一起長長久久！一直支持你們」、「可以在甜一點！！好喜歡女友那裡的照片」、「終於公開！！！！之前就發現啦~恭喜兩位，要一直幸福快樂哦」。