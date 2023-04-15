近來飛漲的通膨與物價，讓人荷包吃不消。高雄起家的茶飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，在高雄漢神百貨成功店B3再新增據點，4月16日前推出國民美食鍋燒一碗只要50元的限量開幕優惠，期待在一片漲聲中帶給心情鬱卒的民眾一點小確幸。

高雄起家的茶飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，在高雄漢神百貨成功店B3再新增據點，4月16日前推出國民美食鍋燒一碗只要50元的限量開幕優惠，期待在一片漲聲中帶給心情鬱卒的民眾一點小確幸。（柯宗緯翻攝）

走英式紅茶風的手搖品牌「湯尼紅茶」，在疫情期間入市，凝聚一群死忠消費者，主打紅茶系列飲品，有單茶、特調果茶、鮮奶茶等選擇，可搭配珍珠、椰果等多種咀嚼系配料更有滿足感，夏天喝清涼又消暑。

為在競爭激烈的茶飲市場建立特色，另外開發「湯尼鍋燒／飲品」的副品牌，專攻百貨美食街市場，上個月在台南新光百貨西門店、高雄左營新光彩虹市集、4／14又在漢神百貨本館B3美食區陸續展店。

業者表示，發源於南部的鍋燒麵，被稱為「魔性食物」，是高雄人外送排行榜上的第二名，無時無刻都想來上一碗，「湯尼鍋燒／飲品」特別提供原味、日式咖哩、韓式泡菜、干貝小卷等八款鍋燒，可選擇意麵、蒸煮麵、讚岐烏龍麵等三種麵體，每份都附小菜和中杯飲料，平民消費就可享受餐廳級的套餐。

在萬物皆漲的現在，鍋燒麵一碗要價至少也要上百元，但為了回饋忠實顧客，漢神成功店開幕前三天，每天前十名來店者原味鍋燒一碗只要50元，另4月21至24日原味鍋燒＋小菜兩盤＋飲料，全天可享77折優惠，特價只要130元。

值得一提的是，隨著高通脹和高利率時代的來臨，不斷飆升的全球能源和食品原物料帶動物價攀升，餐飲業首當其衝，這幾年預估平均成本增加約3成，許多店家都在苦撐。

「湯尼鍋燒／飲品」也碰到同樣的問題，但體諒消費者薪水沒有上漲， 為了不讓消費者再傷荷包，業者除了凍漲，也趁著漢神成功店開張，推出優惠主打商品，至少讓民眾可以便宜吃到美食，稍稍抒解工作與生活上的壓力。