日本時隔40年全面換新鈔，2024年正式上路的日幣紙鈔，面額分別為萬圓、五千圓、千圓，陪伴日本民眾已久的歷史人物頭像也將更新，萬圓大鈔頭像由明治時期重要思想家、教育家福澤諭吉，換成日本實業之父澀澤榮一。值得注意的是，明年換新鈔後，舊鈔還是可以使用，日本央行會逐步回收，民眾不必擔心。

日本上次換鈔是1984年，時隔40年後再度全面大改款。日本央行14日公布明年將發行的新紙鈔樣式，央行官網顯示，萬圓紙鈔主體為褐色，正面印有日本實業主義之父澀澤榮一肖像，背面圖案是東京車站。

萬圓新鈔正反面。（圖／翻攝日本央行官網）

五千日圓紙鈔主體則為紫色，正面印製「日本女性教育先驅」津田梅子肖像，背面為紫藤花圖案。

五千日圓新鈔正反面。（圖／翻攝日本央行官網）

千圓紙鈔主體為綠色，正面為「日本近代醫學之父」北里柴三郎，背面是日本傳奇畫師葛飾北齋的浮世繪作品《富嶽三十六景》。

千圓新鈔正反面。（圖／翻攝日本央行官網）

有民眾擔心換新鈔後，舊鈔是否無法使用，其實舊的日幣還是以流通使用，日本央行會慢慢回收，萬一遭商家拒收，可以去當地銀行換新鈔。