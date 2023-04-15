「社區」是馬公市民生活的重要場域，為營造關懷互助的幸福社區，衛福部推動福利化社區旗艦型計畫，鼓勵績優社區帶領其他社區，以聯合社區方式，在社區內推動福利服務，運用社區資源，讓社區洋溢溫馨與幸福。馬公市長黃健忠15日前往光榮社區，參加大旗艦計畫婦女美食（餡餅）製作，感謝中央及澎湖縣政府支持，讓社區一起製作有溫度的美食。

餡餅是許多人喜歡品嚐的經典美食，隨著現今許多婦女在家動手做料理風氣正夯，想到自己做出鮮美可口的餡餅料理，享受烹飪後的成就感，不免讓人躍躍欲試；市長認為，透過活動讓大家也能輕鬆在家，包出一顆顆香氣四溢的美味餡餅。

馬公市長黃健忠前往光榮社區，參加大旗艦計畫婦女美食（餡餅）製作，感謝中央及澎湖縣政府支持，讓社區一起製作有溫度的美食。（馬公市公所提供）

黃健忠表示，這次計畫由朝陽社區領航，主責社會安全網；參與的社區還包括光榮社區(婦女福利)、西衛社區(新住民福利)、案山社區(兒童少年福利)、東文社區(老人福利)、東衛社區(社區調查、無毒家園)等，各項計畫先在各社區推動，只要有成效，就會變成「旗艦社區」，再把這些經驗分享給其他社區。

黃健忠強調，社區是我們日常生活的場域，如何營造一個有感的幸福社區，需要里民一起齊心投入，期盼藉由「福利化社區旗艦型計畫」，讓更多績優的社區站出來帶動，也呼籲更多市民朋友投入社區服務工作，共同為自身家園營造一個優質、良好及安全的生活環境，為航向幸福社區齊心努力。