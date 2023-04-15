副總統賴清德將參選2024總統，首場競選活動從本命區台南出發，洋洋灑灑說了30分鐘擘畫台灣願景，更慷慨激昂說道，中國應該要善待台灣，否則如何報答台商創造這多工作機會，攻打台灣，如何回報台灣人民對中國的貢獻？台下隨即響起熱烈掌聲及高呼「對」！

賴清德說，今天特別回到台南舉辦全國第一個信賴台灣之友會的成立，之所以選擇台南作為全台第一個成立信賴台南的地點，因為他不忘本，沒有忘記他棄醫從政的起點，之所以能一路從國大代表、立委到市長再走到今天，是台南市民給他機會，他才有辦法站在這裡。

除了感謝台南人對他的支持，稱許台南為民主聖地，他也發表參選總統的政見，尤其針對兩岸關係也提到，不過，賴清德依舊強調，當中國沒有放棄武力犯台，台灣必須做好準備，抵抗中國入侵台灣，除了增強自己的國防力量，也要團結民主陣營，過去民進黨為民主打拚，未來要為和平打拚。

他也喊話對岸，希望中國清楚了解對台灣發動戰爭，台灣雖然直接受害，但掀起的全球性災難，中國也很難承受。他說，中國應該要善待台灣，如果不善待台灣，該如何報答過去2、30年來，台商在中國大陸的投資、建設，解決中國許多的問題與經濟發展？

此外，賴清德也提醒對岸，過去2、30年來，台灣是中國最大外資，台灣對中國的累積投資超過2000億美金，創造許多就業機會，乃至於安定中國社會，他反問，威脅台灣、攻打台灣，如何回報台灣人民對中國的貢獻呢？