中國大陸將對台灣限制大陸農產品、五礦化工產品、紡織品等兩千多項產品，進行貿易壁壘調查，有媒體認為，未來兩岸貿易將走WTO的國際規則，對台灣地位有益處，但外界也擔心，ECFA恐怕會因此被取消。國民黨立委王鴻薇今( 15 日)表示，與大陸的ECFA本就是優於WTO的讓利協議，而政府官員全部都在狀況外，對於ECFA可能被取消完全沒有任何準備。

有媒體報導稱，陸方將會以WTO規範要求台灣，對於兩岸貿易正常化可能算是好事。王鴻薇今在《新聞大白話》表示，大陸不可能會接受用WTO來協調兩岸之間的貿易或任何糾紛，因為陸方不會希望兩岸問題國際化。

王鴻薇指出，中共對付台灣有三個階段，「貿易戰、封鎖戰、軍事戰」，此前軍演已經展示過封鎖台灣的布局，而大陸現在放出貿易壁壘調查、取消ECFA的風聲，其實就是準備啟動貿易戰。

農委會主委陳吉仲。（中時資料照／劉宗龍攝）

王鴻薇表示，WTO的規範就是要雙方對等、互惠，像是互相給出零關稅的優惠，或是互相都同意農產品進口，而ECFA早收清單等協議本來就優於WTO的規範，是大陸願意讓利給台灣。

王鴻薇也提到，此前大陸就曾多次以蟲害、農藥等理由，片面禁止台灣的農、漁產品輸出到大陸，當時政府也宣稱要去WTO投訴，但都只是政治動作，說要推銷民主石斑魚、民主鳳梨，根本都是用政治語言去處理專業的經貿問題。

王鴻薇痛批，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、食藥署長吳秀梅等人，「到底哪一個官員有在狀況內啊」，她也強調，台灣對於此次貿易壁壘調查一定要非常小心，因為這很可能就是取消 ECFA的前哨戰，但政府對此根本就沒有準備任何對策。