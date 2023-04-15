因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，總共38隊報名、近1千5000位公務員參加。有別於往年的制式比賽項目，今年以趣味競賽和健走為主軸，許多局處長不計形象創意變裝，有人穿上小學制服、也有人扮三太子、神父及修女，活動趣味十足。

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場。（蔡旻妤攝）

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，各局處不計形象變裝。（蔡旻妤攝）

開幕表演首次邀請國立台東大學柔道隊、台灣高山舞集文化藝術服務團，安排大會操熱身。今年新增項目｢機關首長組- Walk 兔 Change變裝健走」，由首長身穿各式創意變裝造型一同健走；除此之外，另有「飛龍在天」（騎泡泡龍趣味競賽）及｢龍騰虎躍｣（跳水管趣味競賽），考驗參賽者眼力、跳躍力及平衡感。各項競賽項目，挑戰體能、競技與趣味外，更需高度團隊合作。

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，各局處不計形象變裝。（蔡旻妤攝）

縣府人事處說明，暌違3年後改變活動內容再度舉辦，首次將場地改至卑南遺址公園大草原及步道舉行。此次活動競賽部分及全體裁判人員，皆由台東大學選修「運動賽會管理」學生擔任，使學生將課堂所學應用於實際賽事，結合理論與實務，創造產學合作效益。

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，各局處不計形象變裝。（蔡旻妤攝）

經上午激烈競賽後，閉幕式由祕書長盧協昌主持與頒獎，台東警察局波力士隊在2項競賽獲第1名，Walk 兔 Change-『變裝健走』項目則以三太子、喜得兔及警察大頭寶寶等創意造型裝扮奪得特優，是今年最大贏家。

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，各局處不計形象變裝。（蔡旻妤攝）

因疫情睽違3年的台東縣政府暨所屬機關運動會今天在卑南遺址公園登場，各局處不計形象變裝。（蔡旻妤攝）

縣府也公布各項競賽成績：飛龍在天-警察局、衛生局、建設處、長濱鄉公所、達仁鄉公所與稅務局(同為第五名)。龍騰虎躍-警察局、衛生局、原民處、大武鄉公所、台東太麻里地政聯隊、社會處與交觀處(同列第五)。Walk 兔 Change-『變裝健走』特優單位縣警局、文化處、達仁鄉所，各頒8000元獎金，優等得單位則有民政處、稅務局、台東太麻里地政聯隊、建設處、主計處、社會處及關山鎮公所，各獲5000元獎金。