美國繼威斯康辛州3月發生多人感染致命真菌狀況，密西根州最近也爆發多人感染的棘手狀況。州府衛生當局週五（14日）證實，一家紙廠爆發芽生菌病（blastomycosis）疫情，確診21例，至少1人死亡，另96人發病，紙廠已暫時關閉。這種真菌並不常見且有致命風險，由於病例數多到前所未見，聯邦政府人員準備介入調查。

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國廣播公司（ABC）週五報導，爆發真菌感染疫情的比勒洛（Billerud）紙廠，位於密西根州西北部城鎮艾斯卡納巴（Escanaba），生產紙類與包裝材料。德爾塔郡（Delta）、梅諾米尼郡（Menominee）公衛當局統計，與這家紙廠有關的確診病例有21人，患者檢體經實驗室分析均發現真菌存在；另有76例列為「可能病例」，這76人均已出現病徵，抗體或抗原檢測結果為陽性。

美國密西根州近日爆發真菌感染，近百人發病，至少一人不治。

紙廠第一批員工感染案例於2月28日通報。衛生當局說明，一名約聘人員在確診芽生菌病之後不幸死亡；有12人已住院。

所有病例均與這家紙廠有關，包括員工、約聘人員、訪客，業主已暫時關閉廠房，以因應這波前所未見的真菌感染。

北美洲偶爾會有芽生菌病的病例通報，從中西部到西南部都有。美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數據顯示，2019年全美通報總計240例。德爾塔郡與梅諾米尼郡公衛局處指出，密西根州每年平均僅26例。

CDC說明，發病患者近半吸入芽生菌孢子之後出現病徵，起初症狀與呼吸道疾病症狀相同，例如發燒、倦怠、咳嗽、胸痛、肌肉疼痛，診斷不易。潮濕泥土或木材樹葉腐壞的環境有利芽生菌大量繁殖，人類接觸到這種環境常常會感染，並從肺部往關節、骨骼、大腦、脊椎等身體其他部位擴散，須由醫師處方以抗真菌藥物治療。芽生菌病有可能致人於死，免疫系統衰弱或未能早期診治者死亡風險特別高。CDC統計，1990年至2010年全美共1216例芽生菌病相關死亡個案。

密西根大學微生物與免疫學學者表示，吸入孢子後3星期到3個月之間都有可能出現病徵。

CDC轄下的國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health，NIOSH）調查員，上月已應紙廠業主要求到紙廠了解情況，CDC說，調查小組預計20日至29日再赴紙廠調查。

NIOSH上月初訪紙廠後發布聲明，敦促紙廠業主採取多種額外預防措施以遏阻疫情擴散，例如向出入人員提供N95口罩、在工廠全區採樣、對員工發放問卷以協助追蹤真菌源頭。

比勒洛紙廠週二（11日）曾表示已遵照聯邦當局的建議行事，廠區雖有員工與約聘人員感染，工廠仍可持續運作「不受影響」。到了週四（13日），廠方態度丕變，執行長米卡斯基（Christoph Michalski）聲明，廠區暫停運作以利查明感染源，預計停工3個星期，期間會根據NIOSH與其他機構的建議淨空廠區消毒。

上個月CDC曾通報威斯康辛州多個社區也有一波芽生菌感染，至少4人發病，其中1人死亡，還有好幾隻寵物也中招。威州這波可能是建築工程助長孢子繁殖所致。