交通部觀光局參山國家風景區管理處成立中彰及竹竹苗兩大觀光圈已逾2年，共橫跨5大縣市，參山處積極協助觀光圈店家數位轉型結合品牌形塑，日前藉由「2023台中國際旅展」展示輔導成果，同時舉辦B2B媒合會，邀請旅行業者約200人共同交流，成果豐碩。

交通部觀光局參山處成立中彰及竹竹苗2大觀光圈，橫跨5大縣市，透過不同區域業者屬性以及觀光發展策略，協助觀光圈店家數位轉型，成果豐碩。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

參山處指出，全球疫後觀光復甦，近年針對中彰竹竹苗觀光圈的資料盤點，加強力道打造觀光圈的異業結盟、遊程優化、與協助店家數位轉型以及深化遊程；疫後為了與國際觀光接軌，輔導觀光圈的國際行銷，成為接下來的工作重點，期許透過未來觀光圈的推廣，行銷參山觀光，打造疫後台灣觀光。

霧峰農會酒莊「慢慢草地餐酒會」。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

中彰觀光圈2.0產業近1年的輔導成果包括台中市樂活觀光產業聯盟協會「台中市樂活聯合住宿券」、鹿港廟口商圈促進發展協會「國際入境鹿港小吃宴」、霧峰農會酒莊「心歸宿遊程優化」、王功蚵藝文化協會「進彰趕烤主題遊程」踩線優化、台中市產業故事館發展協會「桌旅賽事-跟著故事走」、彰化縣旅遊產業協會的「彰化午茶生活節-鐵道好食光」等，參山處透過促進中彰觀光圈成員異業結盟，提升中彰觀光圈產業整體形象。

竹竹苗觀光圈的輔導成果則包括新竹縣旅館商業同業公會推出「智能單車共享中心」、北埔鄉魅力商圈發展促進會「山狗太遊程體驗」、苗栗縣銅鑼觀光產業協會「銅鑼客庄・一日漫遊」、苗栗縣民宿發展協會合作，扶植在地民宿，協助將遊程、體驗型商品上架數位電商平台，加強數位推廣提升曝光度，透過數位轉型重要的里程碑，活絡竹竹苗地區的觀光產業能量。

交通部觀光局參山處日前藉由2023台中國際旅展展示輔導成果，同時舉辦B2B媒合會，邀請中彰竹竹苗等旅行業者約200人共襄盛舉，期待加強業者交流。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

開幕儀式由參山處長曹忠猷、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松等人一同主持，相當熱鬧。曹忠猷說，今年成果展結合旅遊產業，展現1＋1大於3，成功整合觀光能量，希望將國、內外遊客帶入中彰竹竹苗，透過提升地方觀光能量，加強鏈結在地資源，朝向國際觀光行銷邁進，打造參山的品牌魅力。