文化薪傳獎得主王鼎之40多年鑽研「篆象」書體，書體自成一格，獨創「書藝章法公式」，即日起至4月30日止在台東美術館開展。王鼎之說，這不僅作為他東華大學藝術碩士畢業前的創作展，也分享給熱愛書畫藝術的愛好者。

王鼎之今天接受媒體聯訪表示，這次以繪畫主次概念創立「書藝章法公式」，並以書法作品實際演繹其創想，更以「圖解」表現其公式。希望帶給學書藝人很明白的學習模式，讓書法章法的千古迷思得以破解。

王鼎之書藝章法公式即日起在台東美術館開展。（王鼎之提供／蔡旻妤台東傳真）

他說，當然「書藝章法公式」應該是屬於摹寫、臨寫、自運以後的學習模式，也是屬於進階學程的參考。畢卡索曾說「要畫我所想，不要畫我所看」。依此概念書法要寫得獨樹一格，只有1個方法，即「發明筆法、發明結構、發明章法」。

台東美術館表示，王鼎之作品兩度獲洄瀾美展優選，勤隨王鎮華與馮海生求教詩畫，「篆象」書體自成一格，變化自如，深受民眾青睞，獲105年花蓮文化薪傳獎、出版3集王鼎之書法專集，推廣偏鄉藝術教育教學與部落文化推展活動。

王鼎之活躍於花蓮藝文界，為提升自己的藝術修養，在古稀之齡投入國立東華大學藝術碩士學習之路，在指導教授廖慶華等人熏陶之下，書法造詣迅速提升、變化放膽、創意無礙，突破往日窠臼。