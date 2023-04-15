為讓屏東優質伴手禮有更多上架通路，鵬管處在今年初特與資策會聯手推出AI智能商店，於大鵬灣遊客中心、濱灣碼頭、鵬村溼地及東琉線碼頭共4處設點，近日還分析出相關數據，如最熱銷的位置與商品，以便業者能藉此調整上架商品，該貼心又專業的舉動，也成功吸引其他業者進場。

鵬管處指出，為讓屏東優質伴手禮有更多的上架通路，並方便遊客購買，今年初特與資策會聯手、輔導屏東觀光圈推出創新的AI販售方式，目前在大鵬灣遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）共4處開設AI智能商店。

鵬管處為讓屏東優質伴手禮有更多上架通路，今年初特與資策會聯手推出AI智能商店，在大鵬灣遊客中心、濱灣碼頭、鵬村溼地及東琉線碼頭共4處設點。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

鵬管處表示，這個智能商店的購物方式是透過使用者的手機或信用卡，使用QR Code掃描技術或刷卡即可打開商店，並且享受無人看守的購物體驗，且還能即時獲得庫存資訊， 而業者透過AI智能商店的使用，也能進一步了解消費者的需求，以及提升商品的品質與銷售策略。

為此，鵬管處與資策會透過人工智能技術的應用，分析AI智能商店在今年1月上市後至今3個月，6大商品的相關數據，從中得知愛文芒果乾最受歡迎、商店位置在遊客中心最熱銷，核心銷售族群為30至50歲，鵬管處說，業者根據這些資訊可以馬上調整上架商品，更精準滿足遊客購物需求。

鵬管處進一步指出，AI智能商店的效益漸漸被看見，因此第2階段的合作商家除原有的內埔「牛角灣巧克力咖啡農園」可可豆與可可牛軋糖製品、枋山「村長的水果」洋蔥脆片與果乾、屏東市「長安製麵」手工麵條、恆春「一芳」海苔酥片、小琉球「蜜仔」蕃薯糖等特色伴手禮外，還新增東港「東大興漁品」的櫻花蝦。

資策會指出，透過這個智能商店的建置與運作，將能夠提升屏東觀光圈的伴手禮消費體驗，同時也能夠進一步推動屏東地區的數位觀光發展。