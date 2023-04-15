福爾摩沙台新夢想家15回到主場迎戰新竹街口攻城獅，本周夢想家與合作夥伴台新人壽共同推出「台新人壽 邀你一起綠行動」主題周，台新人壽董事長蔡康也披上球團本季的永續紅球衣至現場開球，希望能以綠色生活永續經營理念及世界地球日2023年主題「投資我們的星球」（Invest in our planet）為核心主題，透過企業的行動力量，推廣永續發展的綠生活！

全場夢想家雖一度握有19分的領先，不過團隊於下半場專注度下滑，多度遭對手逆轉戰局，不過末節倒數兩分鐘，夢想家靠著簡浩兩記外線再次超前比分，最終就以89比85拿下關鍵勝利，也中止3連敗！

開局夢想家手感火燙打出強勢攻擊，團隊聯手砍進35分，其中盧冠良外線三投中二拿下10分，卡拉曼（Ilkan Karaman）也於禁區肆虐，頻頻上演暴扣戲碼攻下11分，首節夢想家即取得雙位數領先。次節，雙方提升防守強度，使得進攻火力下降，夢想家單節僅得17分。

易籃後，夢想家遭對手打出一波9比4縮小比分，且團隊命中率下滑，也讓對手追到僅剩4分差。決勝節，雙方互相拉鋸，夢想家團隊專注度下滑造成多次失誤，也未能找回準心，遭對手超前比分， 不過在末節夢想家簡浩挺身而出，兩記關鍵的三分球要回領先，並帶領隊友成功鎖住勝利，終場夢想家就以89比85獲勝！

「第三節大家比較鬆懈，沒有在比賽的狀況內，整場失誤也偏多，這就是我們今天贏得比較辛苦的關鍵。」夢想家總教練賴柏霖提到，今日很開心能夠迎下重要的勝利，不過接下來更要提升專注度迎接每場比賽，「撇除失誤的問題，今天團隊傳出了25次的助攻，其實是有達到教練團的要求，也要對球員們的執行力給予肯定。」今日扮演重要贏球功臣的簡浩也表示，很開心能夠贏下這場球，也希望明天大家能夠從頭到尾好好專注在場上。

台新夢想家16日下午2點30分將對決桃園璞園領航猿，票券可至ibon售票系統購票，明日現場將於中午12點開放售票，歡迎球迷一同進場為夢想家加油！