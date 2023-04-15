美國平權運動位列全球前段班，但依舊無法改變所有人的認同。百威啤酒（Budweiser）近日與跨性別網紅狄倫（Dylan Mulvaney）合作宣傳產品「Bud Light」，未料卻引來保守派人士的攻擊，衝擊母公司安海斯希英博集團（Anheuser-Busch InBev）股價跌近4%，市值滑落至1271.3億美元，蒸發約52億美元（折合新台幣約1586億）。

綜合外媒報導，26歲的狄倫在Instagram有1千萬粉絲追蹤，本月初與百威啤酒合作宣傳活動，發布一部喝啤酒的影片，並特寫一瓶罐身印有她肖像的產品。但這次合作引來保守派人士的不滿，他們指控百威啤酒在推動「性別宣傳」。

對此，狄倫難過回應：「作為一個跨性別新手，她是一個容易攻擊的目標，但對攻擊一個20年的跨性別女性，則會困難許多。」

此次風波出現不少激進行為，美國知名歌手「搖滾小子」（Kid Rock）發布影片，他手持步槍朝桌上堆疊的百威啤酒開槍，並爆粗口：「Fxxk Bud Light」、「Fxxk 安海斯希英博」。鄉村歌手戴維斯（Travis Tritt）也嗆聲抵制百威的所有產品。

狄倫與Nike、Kate Spade等知名品牌亦有合作，美國新聞主播凱莉（Megyn Kelly）提到狄倫和Nike內衣品牌的宣傳，她揶揄：「Nike贊助狄倫運動內衣，抱歉，她沒有胸部，而是用賀爾蒙讓她變成...我不知道那裡發生什麼，總之不是胸部。」

面對各方抨擊，狄倫表示這些人都不了解她，很難過她的言行都被斷章取義，因為所要表達的一切都有正向意義。

而安海斯希英博及Nike對此也力挺狄倫，安海斯希英博表示，「我們無意分裂大眾的討論，我們的工作是透過啤酒凝聚人心」；Nike則表示，將刪除任何有關仇恨、霸凌等不符合多元文化及包容性社群精神的內容。

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