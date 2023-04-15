台中市幅員廣大，不少道路狹窄、客源不足的地區公車無法駛入，缺乏大眾運輸，市府推小黃公車替代，目前台中市已有22條小黃公車路線，全國第二高，交通局也滾動式檢討站點設置，民眾滿意度達94％。

交通局表示，市府規畫小黃公車上路，逐年擴大服務路線，讓偏遠地區民眾很感，小黃公車除提供固定與站牌路線外，還能隨招隨停，改善缺乏公車地區民眾出門訪友、購物、醫療受限交通問題的困擾，上班族與學生也有人預約小黃公車代步通勤。

交通局說明，開辦至今台中已有22條小黃公車路線、服務21個原縣區、138個里，路線總數為全國第二高，針對搭乘民眾進行滿意度調查，整體滿意度9成以上，還貼心考量民眾搭車目的地較頻繁站點，廣納地方鄉親建議，並經相關會議討論後調整路線站點。

交通局長葉昭甫說，例如為讓長輩買菜更方便，「黃13路客庄菁埔線」行駛路線，在頂湳里、菁埔里新增停靠站點，並延駛至華南銀行（清水分行）站；「黃15路沙鹿水裡社線」部分原本南勢坑居民搭乘公車必須步行近1公里至鄰近站牌，交通局規畫未來小黃公車路線將繞駛進南勢里慶安宮並新增停靠站點，讓在地民眾搭車不用長途跋涉。

葉昭甫指出，台中市是全國第二大城市，城市面積幅員遼闊，公共運輸以不同運具深入各地，小黃公車路線會因應地方需求持續精進，除了路線站牌的微調作業，更提供實體及數位的路線服務資訊，印製各路線的站點、班次服務資訊文宣，提供各區公所及里長協助發放給里民，民眾也可上網查詢。