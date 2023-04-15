第3屆「大和獎」微電影頒獎典禮15日舉辦，其中2部微電影「力，亮」及「築．愛」首映。2電影分別透過角力國手王明亮、台南「做工行善團」的真人真事，述說愛的故事，期盼讓社會更好。

大和建設機構董事長何溪明表示，今年大和獎有社會、校園及劇本3組，此外還選拔去年得獎的導演，並以真實的故事拍攝成微電影，希望讓台灣各個角落都能看到「愛」的故事。也藉由大和獎，讓導演們有更多創作的機會。

「築．愛」由金鐘獎最佳男主角游安順擔綱演出，導演郭一慶表示，故事講述為水泥工夫妻與重度腦麻女兒的生活，水泥工夫妻雖然經濟不寬裕，但仍利用閒暇時間，為窮苦人家修繕房屋。他們的「做工行善團」已經修屋超過200間。此外電影中的房屋，也是真實演出，並非是拍戲片場。

「力，亮」導演劉嘉紋表示，影片中的王明亮是來自馬祖的角力選手，她到馬祖田野調查時，很多小朋友練習角力，希望成為國手，而王明亮就是就是他們的典範，甚至還為台灣奪下獎牌。

在「力，亮」中飾演王明亮的藝人潘君侖為了更好詮釋演員，拍片前3個月就開始練習角力，希望在電影中呈現角力的技巧、力量及精神。他也說，曾與王明亮訪談，得知明亮家庭背景相當不容易，因為馬祖資源並不豐富，此外運動員常有無法突破的瓶頸，但這些都無法打敗王明亮。他希望揣摩王明亮的堅持、努力，並可以激勵更多人。