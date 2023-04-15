中國大陸啟動台灣限制大陸農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項商品進口，進行為期6個月的貿易壁壘調查，並可延長至2024年1月12日。前大使介文汲表示，如果雙方談不攏，中國大陸500多項給台灣優惠關稅的早收清單，很可能被取消或是減少，來作為一個交換籌碼，這樣我們就會丟掉中國大陸市場。

針對大陸接下來會怎麼處理對台貿易壁壘調查，介文汲14日在中視政論節目《庶民大頭家》節目中表示，中國大陸處理這個案子，會先叫內部的進口相關廠商提供證據，說明受到多少損失。因為這是中國大陸內部在處理貿易糾紛的一個標準程序，先要國內的受害廠商提案，然後再來做調查。

介文汲接著指出，中國大陸調查完以後，有很多可能的做法︰其中一個做法就是提出雙邊諮商，要跟台灣透過管道諮商，會提及他們覺得有受損，而且台灣明確違反WTO規定，台灣能不能限期改正或者來諮商。台灣則可以表明，這2455項通通開放或是分段開放，這些都可以談，就看中國大陸接不接受。

介文汲點出，如果雙方談不攏，中國大陸很可能會拿ECFA裡面的早收清單項目，來做一個交換籌碼。如果台灣不開放，中國大陸500多項給台灣優惠關稅的早收清單，也許就不給了，或是減少項目給出一張新的早收清單，這樣中國大陸的市場就會丟掉了，我們就沒有辦法跟韓國類似的產品，在中國大陸競爭。