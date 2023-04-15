新北市美術館今舉行「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動，開放占地10公頃的第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間，現場除了有特色市集，也邀請金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧等歌手開唱，新北市長侯友宜也與彭佳慧一起齊唱台語歌「舊情綿綿」，也一起啟動開園儀式，盼民眾享受接連3周的限定活動。

新美館從4月15日至30日連續3周周末都有精彩限定活動，集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，活動期間將舉辦近百場的工作坊。（蔡雯如攝）

新美館園區階段性揭幕，市府舉行「遇見新美」草地音樂派對，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人演出，現場也邀集新北在地特色市集攤位進駐，像是手繪台灣消失建築的「北島藝作」、在地美食「金山芋圓王」，參觀民眾還能獲得開園限定小禮「炸湯圓」。

侯友宜表示，新美館招標那天剛好遇上復興空難，籌備至今已8年，期間還遇上缺工缺料，追加預算7億元，雖然在艱困環境下進行，新美館在市府同仁、建築師姚仁喜和施工團隊努力下，仍像外觀設計的蘆葦般堅毅不拔，相信完工後，絕對是全台最棒美術館。

新美館從4月15日至30日連續3周周末都有精彩限定活動，集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，活動期間將舉辦近百場的工作坊。（蔡雯如攝）

侯友宜說，美術館最重要的是貼近民眾，讓民眾懂得欣賞、愛上藝術品，因此他鼓勵大家秉持著玩耍的心情一起參與，周邊的三鶯轉運站、731環狀巴士、農會通廊等交通設施也可以串聯鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等景點，配合4月份的台灣設計展，鶯歌將成為藝術聚落圈。

文化局表示，新美館從4月15日至30日連續3周周末都有精彩限定活動，集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，讓民眾用不同角度認識園區，金曲獎最佳台語男歌手許富凱將在今（16日）與新北市交響樂團跨界合作演出，現場同樣會有特色市集進駐。

文化局說，新美館園區開放活動從4月15日起開跑，活動期間將舉辦近百場的工作坊，報名方式及活動細節可至新北市美術館官網、臉書粉專或KICK OFF活動網頁查詢。