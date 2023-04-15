為搶攻黑色情人節單身商機，新北市經發局今（15日）、明2天在板橋府中廣場舉辦「彩色情人節-2023新北HUG市集」，今天許多民眾身著黑色Dress Code參與，活動現場有35攤特色文創、美食商品，還有許多終結單身的相關活動，更邀請到剛發行新專輯當紅偶像男團「FEniX」現場助陣演出，吸引大批粉絲聚集，展現超高人氣。明天最後一天，提醒單身男女把握機會，到府中廣場享受屬於單身貴族的情人節市集。

活動邀請偶像男團「FEniX」現場助陣演出。（新北市經發局提供）

經發局長何怡明表示，這次特別與板橋慈惠宮合作，推出祈福月老紅線，將悠久的歷史和傳統信仰與來自韓國的新興節日黑色情人節做結合，展現新舊融合也呼應府中地區融合古今、新舊交替，保存與變動俱存的特色，期望透過活動能讓更多人前來府中實際感受，讓府中成為年輕世代的潮流聚集地。黑色象徵著單身的魅力及神秘感，歡迎單身男女身穿黑衣，一起來府中找幸福。

經發局長何怡明（左）恭喜擲筊聖杯數最多的林先生（左）。（新北市經發局提供）

經發局表示，未婚男女通常會祈求月老賜好姻緣，這次特別舉辦「月老幫幫忙」求紅線競賽，現場有不少民眾來到現場擲聖筊拼運氣，希望能獲得板橋慈惠宮祈福過的月老紅線，順利找到合適的另一半，活動中來自台北市的林先生，竟擲出7個聖筊，成為本日最大贏家，把黃金手鍊帶回家。

「月老幫幫忙」求紅線競賽，現場有不少民眾來到現場擲聖筊拚運氣。（新北市經發局提供）

此外，明日將與「Paktor Premium 拍拖約會吧」合作，舉辦系列聯誼闖關活動，透過現場遊戲的互動及相處，讓單身男女有更進一步認識彼此，進而找到心儀對象。明天市集最後一天，有興趣民眾可到府中廣場逛市集、吃美食，還有機會尋找屬於自己的MR.／ Mrs. Right。