高市衛生局今天公布新增1起猴痘確診個案，為高雄第4例本土確定病例，個案經疫調有北部高風險場域接觸史，疫調匡列高風險密切接觸者2名、一般接觸者5名，接觸者暫無症狀。

高雄市衛生局下午發布新聞稿指出，高雄新增1名猴痘確診個案，個案為40多歲本國籍男性，4月7日起陸續畏寒、發燒、四肢出現水泡等症狀，就醫後經臨床醫師評估採檢通報，今天確診猴痘，目前正在醫院隔離治療中，也是今年高雄第4例本土個案。

衛生局表示，經查男子今年沒有出國旅遊史，3月底至4月初有北部高風險場域接觸史，研判為本土個案。目前經疫調匡列高風險密切接觸者2名、一般接觸者5名，接觸者截至目前為止，均無相關症狀。

此外，衛生局提醒，猴痘傳播對象具侷限性，提醒高風險對象應儘速預約接種疫苗。目前高雄共有高雄市立大同醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院等7家醫院提供猴痘疫苗接種服務，截至昨天已接種825人，第二期猴痘疫苗仍有餘額可預約。

衛生局說明，已接種第1劑猴痘疫苗民眾，施打14天後對疾病保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。