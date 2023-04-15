南投縣府原住民族行政局長史強2015年任信義鄉長期間，未盡監督之責，讓部署製作不實文書，小額採購預算編列及執行浮濫，每年800多件，遠高出其他鄉鎮市公所，遭監察院彈劾並送懲戒法院，日前法院審理後認定史強怠職、推諉卸責，判撤職、停止任用3年。縣府指出，13日收到判決書，史強表示將上訴，待判決確定再依法辦理。

史強是南投縣信義鄉人，出身基層、曾在高雄縣政府、省府原住民事務委員會等擔任技士，2010年當選信義鄉長，擔任兩屆、8年信義鄉鄉長，現在是縣府原民局局長。史強2021年遭監察院彈劾並移送懲戒法院，當時他解釋，信義偏鄉幅員廣闊，小型工程若沒併案處理，沒有廠商投標，才會以小額採購工程辦理，且預算經代表會同意且通過，不實文書則是承辦人驗收延宕所致。

判決書指出，史強擔任鄉長期間，有關「滑水嘉年華活動」等採購案，承辦人員涉犯公文書登載不實，經查均係其指示、交辦。再者，信義鄉公所在史強擔任鄉長任內，常年於年度預算書內編列小額採購件數量，遠高出其他鄉鎮市公所，顯然有違預算編列常態，有將同一採購案拆成數件小額採購，顯有違《採購法》，也未善盡首長督導之責。

懲戒法院法官審理後認為，史強怠於執行監督考核職務，情節重大，事後又推諉卸責，合議庭評議後重判撤職，停止任用3年；莊姓秘書休職2年；全姓課長休職1年；全姓技佐降2級改敘；田姓技士超過追懲時效，免議。

有關懲戒法院判決，史強未接電話回應。南投縣政府指出，史強一審遭判決撤職、停用3年乙案，13日傍晚收到判決書，因懲戒法院為一級二審制，史強也表示將再提起上訴，所以全案尚未確定，縣府將依規定待判決確定再依《公務員懲戒法》等相關法令辦理。