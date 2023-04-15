萬物齊漲，為讓孩子的營養午餐吃的好又飽，新竹市政府已宣布調高國中小學生營養午餐費用，市議員施乃如表示，不僅營養午餐費要調高，還要讓孩子吃的更健康，要求市府加強推動「每周1日無肉日」，多食用植物性蛋白質。

市府指出，近年物價不斷上漲，各界都建議市府提高學生營養午餐費用，市府研議後，決定自112學年度起，學生午餐每餐費用與補助，每學年兩學期將增加5000萬元預算，鑑於今年預算已編列，今年下半年學期，市府將追加2100萬元預算，提高學生午餐補助經費，調整後，國小由40元調高至50元，國中由43元調整至55元。

參加學校營養午餐的學童，1學期需繳交1360元，平均每日13.6元，此費用包括每日分攤的10元餐費及1學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護等基本費用。

市議員施乃如表示，依據聯合國氣候變化專門委員會報告，蔬食為人類減緩氣候變遷的主要方式之一，國際權威期刊研究也顯示，植物性蛋白質取代紅肉與蛋類食品，可有效低死亡率。

而據關懷生命協會統計，教育部於2010年推動每周1日無肉日計畫以來，實施的學校由2010年的1638校，縮減至2020年的1476校，且有近半數的學校未參與，此外，就算實施無肉日的學校，校園內也有高達3成以上的學生呈負面反應。

施乃如建請市府積極推動竹市學校實施「校園每周1日無肉日」，並加強宣導蔬食正確觀念，同時研議透過提高午餐加菜金，豐富蔬食菜色，另規畫團膳業者，針對不擅處理蔬食料理的團膳廚師作課程培訓，提升校園蔬食口味。

市府則表示，1周1次的無肉日目前已在全市46校同步執行。環保餐為讓學生們營養均衡，採供應豆蛋類不供肉類的低碳環保餐，並且要求加強食材烹飪技巧，讓學生在吃得健康的也能同時兼具美味。教育處並將持續推廣低碳環保餐、兼具營養、健康及美味。