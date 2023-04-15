立委初選陸續開跑，國民黨在台北市最艱困的選區士林大同，昨傳出將勸進前台南市議員謝龍介參選。對此，同黨立委王鴻薇今( 15 日)表示，就私利而言，會希望謝龍介投入選戰，炒熱選情，但看在謝龍介對台南選區的貢獻，應該讓他直接進入不分區立委的安全名單。

王鴻薇今在《新聞大白話》節目中指出，由於選民結構問題，民進黨在士林大同區可說是「頭過身就過」，所以初選打得像是大選，但對於國民黨這裡是非常艱困的選區，北市黨部主委黃呂錦茹也因此多次勸進謝龍介，如今謝龍介似乎也有鬆動。

王鴻薇表示，若謝龍介願意出戰士林大同，她做為旁邊選區的立委候選人會非常歡迎，因為整個選舉會打得很火熱，而且謝龍介非常有戰力，不管是對上議員王世堅或是現任立委何志偉，相信選情一定會非常精彩、非常好看。

但王鴻薇直言，必須要幫謝龍介說一句公道話，「我一直都支持謝龍介直接進入不分區安全名單」，她認為謝龍介三番五次在台南這個艱困選區為黨作戰，而且去年市長選舉也打得非常不錯，所以謝應該要有一席不分區立委的席次。

王鴻薇也說，戰士沒有選擇戰場的權利，就像她當時被徵召參加北三立委補選一樣，雖然是陌生的選區，但還是要去開疆闢土，她相信謝龍介也有這樣的勇氣跟精神，結果如何大家就拭目以待。

王鴻薇表示，就她個人感情、私利而言，她很希望謝龍介投入北市立委的選戰，但基於他過去在台南選區的貢獻，她也認為謝龍介應該直接進入不分區安全名單。