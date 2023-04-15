竹聯幫八大長老之首綽號「大川」程大川今天（15日）清晨6時左右，在北市大安區樂業街家中，因為突發性心肌梗塞送醫急救，未料卻在送醫途中過世，享壽72歲。據了解他的靈堂將設置在慈恩園，近日將由幫會辦理後續殯葬事宜。

程大川綽號「大川」也是竹聯幫南堂領袖，跟現任幫主「么么」黃少岑都出身台中眷村，是他最倚重的左右手，年輕時兇悍肯拚跟「么么」一起打出一片天，政府當年啟動「一清掃黑專案」時他也被盯上，送到綠島管訓，他後來作風轉趨低調，不再打打殺殺改為經商，事業觸角延伸到柬埔寨，跟當地的領導階層頗有交情。

「么么」退居幕後由程大川等人以副幫主名義協助執掌竹聯幫，外界也視他為下一任幫主的人選之一，原因是他數十年來累積的各行各業、政商各界的人脈頗豐，但他僅願擔任副幫主。

昨天（14日）晚上，他在家中跟友人談天時，感覺胸口鬱悶回房休息，直到今天凌晨4點，開始有驟發性的胸口疼痛跟呼吸不順。程大川此時呼叫旁人帶他去醫院，家人立即將他送振興醫院途中，程大川就已經沒有了呼吸心跳，到了醫院後再繼續急救也挽不回生命。