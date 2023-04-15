8點檔女星林可唯與歌手李崗霖，15日舉辦婚禮，席開35桌、斥資超過300萬，婚禮會場走奢華夢幻風。2人交往9年分分合合，甚至去年6月提親當天分手，最後會復合全是因為看到好友艾成和王瞳夫妻的愛情故事，林可唯說：「艾成一句話點醒了我。」而王瞳也特地與艾成隔空對唱，將最深的祝福獻給新人。

林可唯秀1克拉婚戒，左為老公李崗霖。（粘耿豪攝）

林可唯透露和老公個性太相像，交往期間會故意激怒對方，每次大吵都會怒吼到喉嚨痛，林可唯有次還氣到想撞車，心想著一定要分手，但最後還是重修舊好，「我們分不開，很愛對方，但又隨時可激烈爭吵，不過他是好好先生，點子又多，大部分的時間我都可以笑到含淚。」

王瞳今與艾成隔空對唱，獻給新人最深的祝福。（粘耿豪攝）

王瞳也說艾成生前是早睡的人，但為了林可唯和李崗霖，再晚都要和他們深聊，「艾成那時候是說，他們緣分一定很深，不然2人不可能糾纏那麼久，只是感情靠自己力量不夠，一定要靠神。」沒想到這句話成為林可唯和李崗霖復合的關鍵。

新人深情擁吻。（粘耿豪攝）

林可唯坦言急著結婚，是為了拚龍寶寶，其實夫妻倆2、3月時就有做人計畫，但當時正在趕拍8點檔，也感謝劇組放行，「我說結婚生小孩是我這輩子的夢想，他們忍痛讓我走。」她透露7年前就已經凍卵，婚禮結束後會積極調理身體，進行人工受孕，「醫生說以我42歲的年紀，用以前的卵子做會比較好。」

李崗霖（左）和林可唯今舉辦婚禮，會場走奢華夢幻風。（粘耿豪攝）