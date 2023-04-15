31歲南韓Trot歌手林英雄(임영웅)於2020年參加選秀比賽《Mr.Trot》奪冠，渾厚滄桑的嗓音跟高超紮實的唱功，獲得不少婆媽粉絲力挺，演唱會跟音源收益甚至比人氣男團還高。而林英雄私下其實有一顆溫暖的心，去年7月舉辦仁川演唱會時，一名80歲的歌迷突然昏倒，除了治療期間團隊工作人員都陪在身邊外，他更默默包下所有醫療費用。

綜合韓媒報導，去年7月演唱會開始不久，該位長者歌迷便因頭部暈眩而送往急診室，長達2小時治療期間，工作人員均陪在身邊，甚至林英雄得知此事後，代為支付10萬韓元(約2300元新台幣)的治療費用。這項善事最近曝光後，經紀公司低調證實：「林英雄確實幫對方付醫藥費」，獲得粉絲們的掌聲，直呼：「推英雄哥！」、「難怪媽粉會這麼愛他」、「真的清流～」、「一直很低調地幫助別人！」

事實上，林英雄出道後，便以善良性格聞名，新冠疫情高峰期間，曾以粉絲團名義捐贈3億韓元(約700萬元新台幣)，盼幫助經濟困難的民眾度過難關，另外，首爾盤浦大橋發生連環車禍時，許多民眾目睹林英雄挺身而出，替一名傷患進行心肺復甦術(CPR)，把對方從鬼門關拉回來，並送上救護車後才離開，瑞草消防局事後證實此事，表示林英雄是第一個報案人，且確實在事故現場提供協助，讓粉絲們大讚：「他是真的英雄！」