「在急救的第一現場，唯一信念就是盡其所能」。年僅9歲的國小女孩，因心肌炎送醫過程突然休克，進入急診室時已無呼吸心跳。按照常理，大腦缺氧的耐受度僅4～7分鐘，如急救超過半小時，病患恐已凶多吉少，但在長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰團隊的努力下，經過50分鐘的電擊、心臟按摩，女孩幸運地毫髮無傷。因著吳昌騰對兒科急診的奉獻，今獲瑞信兒童醫療基金會頒發焦點貢獻獎。

長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰獲頒焦點貢獻獎。（瑞信兒童醫療基金會提供／林周義台北傳真）

吳昌騰醫24年前毅然決然投身兒童加護病房，沒想到一待就是10年。此後他全心投入兒童急診領域，成為列管笑氣、毒寶寶照顧計畫、完善受虐兒通報的幕後關鍵人物，也在疫情期間共同制定計劃兒童急診送醫、轉入加護病房的參考指引，藉著粉專《來講兒科急診的543》，成為家長的定心丸。

曾有1名9歲女童，因發燒、食慾不振、全身無力而送醫，在區域醫院被診斷為心肌炎，轉院途中突然休克，到長庚急診室時已無呼吸心跳。吳昌騰記得很清楚，當時是傍晚6點10分，在4名醫師與葉克膜團隊的急救下，女孩終於清醒，20幾天後意識清楚地出院，未留下神經學後遺症。

依國內外數據，如急救超過30分鐘未恢復呼吸心跳，病患恐怕都已凶多吉少，但這名女孩卻是急救50分鐘後存活的奇蹟。吳昌騰說，急救的過程，醫療團隊不斷評估女孩的狀態，發現對方的瞳孔沒有放大，在持續的電擊、心臟按摩後，女孩終於恢復生命徵象。

對於獲頒焦點貢獻獎，吳昌騰感謝瑞信兒童醫療基金會對兒科急診的關注。他認為，孩子的生命沒有區分晚上和假日，都需要醫師24小時的協助，然而台灣仍有一些地方資源不足，希望政府能重視兒科急診的重要，為偏鄉兒童提供更好的幫助。