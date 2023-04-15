為慶祝釋迦牟尼佛2567年佛陀聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會15日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典」，除天主教會、基督長老教會都派員出席外，前立法院長王金平、屏東縣長周春米、屏東議長周典論也都參與其中，現場不分宗教、黨派齊聚7000餘人浴佛並祈雨，盛況空前。

台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會15日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典」，現場不分宗教、黨派齊聚7000餘人浴佛並祈雨，盛況空前。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會15日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典」，現場不分宗教、黨派齊聚7000餘人浴佛並祈雨，盛況空前。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

今天妙光禪寺內外及停車場人聲鼎沸，各宗教融合共慶佛誕，盛況空前，參與浴佛大典的團體有羅漢門民俗技藝團、高雄內門宋江陣、原住民文化藝術團、安息日教會、天主教會、基督長老教會及各宮廟陣頭排班迎佛進場，此外，還有13所國中、小的師生也同時揮舞佛教旗進場共慶佛誕。

台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會15日在潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典」，現場不分宗教、黨派齊聚7000餘人浴佛並祈雨，盛況空前。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

而前立法院長王金平、屏東縣長周春米、屏東縣議會議長周典論及多位縣議員也都應邀參與，周春米表示，現場7000餘人共慶佛誕，就像幸福國度、希望城市，她強調，每逢國內疫情最嚴重的時刻及久旱未雨，屏東縣佛教會理事長釋見引法師就會舉辦法會穩定民心，她要代表縣政府感謝釋見引法師，而今南部已600多天未下雨，旱象難解，希望我佛慈悲，在大家同心祈雨的情況下，能夠天降甘霖，解除旱眾，讓台灣風調雨順、國泰民安。

中國佛教會理事長淨耀法師、台灣佛教總會理事長宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會理事長常露法師及屏東縣佛教會理事長釋見引法師等人也都呼籲大家同時誠心祝禱，希望佛光普照大地、天降甘霖，也讓大家離苦得樂。

會中，中台禪寺還捐助參與盛會的13所國中、小學各10萬獎助學金，由釋見引法師代表捐贈給13所學校校長，展現佛門子弟為善不落人後的一面。（民動提供／謝佳潾屏東傳真）

會中，中台禪寺還捐助參與盛會的13所國中、小學各10萬獎助學金，由釋見引法師代表捐贈給13所學校校長，展現佛門子弟為善不落人後的一面。