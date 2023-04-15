阿喜（林育品）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，2012年被票選為宅男女神打開知名度，進入演藝圈後，阿喜不計形象搞笑，與多位綜藝界大哥合作，轉戰戲劇圈也有不俗表現，她前年公開認愛搞笑諧星無尊，被網友調侃是「美女與野獸」CP，近日她透露有臉歪嘴斜的症狀，就醫才發現事情嚴重了。

阿喜近日登節目《醫師好辣》，透露某天起床發現臉歪嘴斜，要張嘴刷牙時突然覺得嘴巴很痛，但那天前後也沒有做什麼特別的事，但是牙齦整個腫起來，連腮幫子都是腫的，開始刷牙後大出血，才發現牙齦接縫那有一個大洞，去檢查醫生建議她照X光，檢查結果出來是牙根蛀牙，而且牙根整個爛掉，醫生透露有病患也是這種情形，同時還有其他的病症，阿喜聽到後去醫院體檢，雖然身體沒有大問題，但仍有一些貧血、免疫系統等小問題，讓她意識到問題，之後靠調整作息順利康復。

（來源／醫師好辣YouTube）

阿喜今年接演客家電視台年度大戲《暗夜微光》，劇中她飾演梁正群罹患乳癌的妻子，她幾乎素顏上鏡，為貼合劇中人設，她還化上老妝、點雀斑，為戲她實地考察拜訪病友，不過見面時卻難以啟齒，「開口問的時候我都覺得很殘忍 我只問了一個人。」她為了揣摩病痛感，在胸罩裡放戒指、耳環銳利的東西，練習時因此過敏，後來逐漸習慣痛感，直到脫衣服才想起來裡面有放東西，相當認真。