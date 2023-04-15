全台客運業者鬧「司機荒」，交通部公路總局祭出優惠補助方案，最高補助逾13萬元，藉此招募新血加入。今日在高雄巨蛋舉辦首場擴大徵才活動，共有高屏、台東共13家客運業者、3家遊覽車公會出席，開放逾370職缺。高雄市區監理所指出，應徵人數238人，媒合成功人數116人，補助計畫持續至明年2月29日止。

去年疫情影響，全台客運大幅減班，造成許多司機出走，後來疫情趨緩，運量逐漸恢復，但是不少司機轉換跑道，尚未歸隊，造成全台出現司機荒，客運業人力吃緊。

現場吸引許多民眾前來客運、遊覽車業者洽詢、應徵。（崔正綱攝）

為能吸引新血加入，公路總局編列約3.4億元預算，提供考取大客車駕照、生活津貼、就業後的獎勵金。今日舉辦「安薪就業、職來運轉」擴大徵才活動，首場站選在高雄，預計在台北、宜蘭、桃園、台中、台南巡迴舉辦。

此次徵才範圍遍及高屏、台東客運以及遊覽車業，共有13家客運業、3家遊覽車公會出席招募，開放超過370職缺，也吸引許多民眾前來洽詢、應徵填寫履歷資料。

現場吸引許多民眾前來客運、遊覽車業者洽詢、應徵。（崔正綱攝）

高雄市區監理所指出，目前補助方案只要2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛者均適用。只要就業滿3個月，就能享訓練費用補貼，在訓練考照期間，每日享業者、政府補貼共850元生活津貼維持家計。

就業滿3個月後，就能享1萬5000元就業獎勵金，後續每滿一個月可獲得5000元，上限至6萬。監理所指出，持有職業大客車駕照，考取甲類營業大客車者總計可獲得13萬7273元補助。

現場吸引許多民眾前來客運、遊覽車業者洽詢、應徵。（崔正綱攝）

現場32歲潘姓男子表示，以前從事電子業，因薪資問題想轉換跑道，目前先來聽聽客運、遊覽車業者提供的各項方案再決定朝哪個路線發展；37歲朱姓男子指出，之前就業時有考過大客車駕照，想了解各業者薪資待遇、工時多長。

公路總局長陳文瑞表示，過去3年受到疫情影響，公共運輸及觀光需求降低，隨著疫情趨緩，公路總局將極力協助客運業恢復昔日榮景，希望透過補助方式，招募客運1800位、遊覽車3000位司機，提高客運服務品質。監理所指出，應徵人數238人，媒合成功人數116人，補助計畫持續至明年2月29日止，歡迎民眾洽詢。