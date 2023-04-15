瑞典紳寶（Saab）本週三（12）宣布與瑞典國防物資管理局（FMV）簽署了一份開發升級與維護服務合約，以提供瑞典空軍的獅鷲C/D型（JAS 39 Gripen C/D）戰鬥機維護和延長生命週期並增加新的作戰能力。這一次合約價值3.08億瑞典克朗（約台幣9.2億元），由於C/D型和最新的E型零件上並不能互換所以這一次發展合約也著重在如何增加新、舊機種的互換性上，瑞典獅鷲機隊的持續運營和維護成本的有效解決方案，

據紳寶12日官方新聞稿，這次合約涵蓋了JAS 39 Gripen C/D型後勤維護、航空電腦的研發、武器套件的開發以及研究如讓獅鷲C/D型和新一代的E型在瑞典空軍機隊中有效的共存。

瑞典政府已經訂購了60架下一代戰鬥機——獅鷲E型，但瑞典國防物資管理局去年4月時宣布將對瑞典空軍現有的C/D型進行升級，使其在2035年之前保持作戰能力，其中40架C/D型將在E型服役後保留再瑞典空軍內，使瑞典空軍的獅鷲機隊總數達到100架。

獅鷲E型（JAS 39 Gripen E）是新一代機種，整體而言比C/D要大一些，機身的長度和翼展都比C/D長，武器掛點為9個，而C/D型只有6個武器掛點。E型還配備了新的雷達系統和更強大的發度動機，所以與C/D型的互換性比較低，這也是紳寶當前所在進行的研究，如何增加新、舊型的零件互換性以增加獅鷲機隊整體的作戰能量。

除此之外E使用的發動機也有所不同，配備了更為強大的GE F414G發動機，可以提供超過22,000磅的推力，這使得E型速度和航程都有提升，而且還可以在極端高海拔和高溫的環境中飛行。相比之下 C/D所使用的RM12發動機僅能提供14,000磅的推力。

2023年，還有2項額外的升級案，總價值約為2.2億瑞典克朗（約新台幣6.5億），其中包括在C/D型上整合LDP15雷射導引器，以及採購相關的支援系統和維護設備。