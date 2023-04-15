大陸央廣網報導，大陸網友15日向央廣網爆料，江蘇無錫一中學邀集高二學生前往錫山鵝湖玫瑰園春遊，6名學生乘坐遊船時側翻，有人員傷亡。無錫市錫山區委宣傳部證實，確有此事發生，具體傷亡情況和事故原因正在調查中。

大陸多部社交媒體流傳的救援視訊顯示，玫瑰園湖面上，多名救援人員正在岸邊救援，湖面上漂著多艘遊船以及救生圈等救援設備。

一則社交媒體流傳的疑似事故情況說明顯示，15日上午，大橋實驗學校高二學生到錫山鵝湖玫瑰園春遊，期間高二3班6名學生在青蕩湖乘坐一艘遊船發生側翻，6人全部落水，4人被現場人員及時施救上班，2人因救生衣在翻船時滑落溺水。

鵝湖玫瑰園工作人員透露，15日上午確有遊船側翻事故，目前，景區已經閉園。無錫市錫山區委宣傳部工作人員表示，確有學生春遊遊船側翻事故，具體傷亡情況及原因正在調查中，稍後將發通報。

公開資料顯示，無錫市大橋實驗學校為無錫市教育局市屬民辦學校，擁有小學、初中、高中、國際部共68個班級，2700多名學生。

對於遊船側翻的原因未知，但事發時溺亡的學生身上有救生衣，讓人痛心的是，船隻在側翻時，兩個學生身上的救生衣滑落了。

另據無錫本地網友的消息，涉事的學校是無錫本地升學率最高的民辦高中，船隻側翻是因為划船時發生碰撞，2個學生溺亡，一個是文科班長，另外一個是數學第一名。全案正由大陸教育、公安等部門調查中。