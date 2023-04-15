王瞳今（15）日與張芸京參加好友林可唯婚禮，獻出第一次與艾成隔空對唱，將艾成的創作歌曲《從天上來的聲音》獻給新人，「成成在的話一定也會來唱這首歌。」王瞳透露在練習時聽到艾成聲音情緒還是無法控制，但首次在400人面前唱歌，有跟艾成借勇氣，也不打算還他，「現在沒什麼害怕，已經沒有比艾成那件事情更不知所措，唱出來頂多難聽也不會怎樣。」

王瞳小叔艾翔3月心肌梗塞猝逝，她回憶當天正在拍戲而且是拍甜蜜的戲，「聽到當下很崩潰、無法置信，不知道該怎麼處理自己情緒，掙扎了1個小時，我就趁放飯的時候到廁所去，眼淚就忍不住，但我不敢讓自己完全哭出來，因為還要拍戲。」她當時雙手顫抖傳訊息給張芸京「阿京……」張芸京也透露那時他在機場，飛機剛落地，看到王瞳的訊息立刻感覺到有事發生，得知消息後立刻崩潰痛哭。

王瞳透露艾翔媽媽很堅強，當下雖沒辦法接受卻反過來安慰大家，現在陪伴艾翔家人是她心頭最重要事情，「我希望我用走過的路、心路歷程幫助到她，我們都知道將來一定會再見面。」

艾成有些遺物王瞳都還沒整理，她表示最近才將結婚照從牧者家拿回來，把婚紗照打開後原本要掛在牆上，但一看到就承受不住趕快收起來，她眼眶泛淚說：「我其實也是到220天才可以聽他的歌。」