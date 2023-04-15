這隻綠鬣蜥原本還在馬路上悠哉地散步，但遇到動保人員隨即快速竄逃，整段捕捉過程都被網友錄下。（影片／網友陳小方提供）

大馬路上看到這種動物真的會嚇壞！一名網友昨（14）日在中和保生路附近遇到一隻逛大街的綠鬣蜥，趕緊拍下照片提醒附近民眾小心，而中和動物之家也到現場圍捕，整段過程都被路過的民眾路下，畫面曝光後，有網友忍不住驚呼，「這比例看起來根本是恐龍」。

原PO在臉書社團《我是永和人》發文表示，他新北市永和曲保生路閘道上發現一隻綠鬣蜥，呼籲附近居民要小心，從他上傳的照片可見，這隻綠鬣蜥的體型不小，看似正在在馬路上做日光浴。

照片曝光後，有網友留言驚呼：「這比例看起來是恐龍」、「蝦毀！好大一隻啊」、「我機車停附近耶，蓋恐怖」、「夭壽，怎麼那麼大隻」、「工讀生給我滾出來，裝神弄鬼的」、「牠很chil是怎麼回事」、「河堤其實也有，看到人就會跳進水裡」、「這是酷斯拉」。不過也有人質疑，可能是因為拍照錯位的關係，才會讓綠鬣蜥更顯巨大。

中和動物之家派員前往捕捉，在馬路上展開追逐，最後捉到了這隻綠鬣蜥。（影片截圖／網友陳小方提供）

中和動物之家接獲通報後，也派員前往現場圍捕這隻綠鬣蜥，整段過程都被網友拍下，綠鬣蜥本來還悠哉地在馬路散步，圍捕網還沒落下，牠就迅速地往前竄逃，中和動物之家人員跑步追了好長一段距離，才終於抓到這隻綠鬣蜥。

事實上，農委會從109年起就將綠鬣蜥定為有害的外來物種，民眾未經許可不得隨意飼養，且政府也積極移除防治，在去年底前，全台已經移除約10萬隻綠鬣蜥。