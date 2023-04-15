桃園市大溪區員林路一段12日發生自來水管線爆管意外，約3000戶因此停水，另龍潭中正路三坑段13日因施工廠商不慎挖破自來水管線，又造成大溪近6000戶停水，引發民怨。另原公告14、17至18日在大溪與八德部分地區要實施停水，共影響5207戶，台水公司後續考量民眾感受，取消停水公告。

台水公司昨日原預計在大溪區康莊路施作管線改善工程，附近2020戶原要停水11小時，已取消停水；17日晚間至18日清晨於大溪區僑愛社區進行委外封閉測試查驗，3187戶原要停水7小時，近期頻頻停水引發民怨。據了解，台水公司考量近期大溪地區停水次數較多，決定先取消停水公告。

桃園市經發局表示，昨取消大溪停水公告後，17至18日在八德區瑞德里（介壽路二段1352巷、介壽路二段 1378 巷、福樂街、豐德路、豐德路 20 巷、豐德路 40 巷、豐德路 33 巷、豐德路 45 巷、豐德路 55 巷、豐德路 89 巷、豐德路 137 巷、豐德路 155 巷）；八德區瑞豐里（豐德路 118 巷、豐田路）；大溪區僑愛里僑愛一街；大溪區仁善里（仁善街、仁德北街、仁美街、新光東路、埔頂路二段）；大溪區仁美里介壽路；大溪區仁義里（大同街、埔頂路二段），上述地區的停水公告也因故取消。