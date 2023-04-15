台南台鋼獵鷹15日於主場舉行例行賽「終局之戰」，與獵鷹好夥伴南都汽車合作主題日，賽前也請到TOYOTA南都汽車營業本本部長謝秋霖協理開球，15日率先交手只用單洋將應戰(霍華德膝傷、艾夫伯登錄沒打)的桃園永豐雲豹，獵鷹全員都有得分進帳，威樂斯及韓杰諭兩位都刷新個人新高分的帶領下，終場獵鷹以108比65收下主場第12勝，也創下聯盟史上最大勝分紀錄。

威樂斯此役進入先發名單，開局展現全能表現首節單人就砍下10分，新秀「大頭」韓杰諭第二節從板凳出發打滿單節挹注10分含2顆外線，德古拉也貢獻12分，幫助獵鷹上半場比分一路領先，易籃後再戰，韓杰諭、簡偉儒、吳彥侖在外線接連開火，末節前已將分差拉開，終場寫下聯盟最大分差新猷43分，以108比65擊退雲豹收下4連勝。

此役獵鷹登錄球員每每皆有分數貢獻，賽後劉孟竹總教練指出，「現在也在備戰季後賽，還是依照季初所設定的心態來面對例行賽剩下的比賽，這場比賽對台鋼來說是非常棒的比賽，並不是說分數，而是今天不管是先發還是板凳，每個人上場都有把自己的角色扮演好， 13個球員全都有得分，這也是團隊第一次有這樣的表現，表示我們團隊越來越團結去挑戰季後賽。」

獵鷹新秀「大頭」韓杰諭今日替補上場23分鐘，砍下16分其中有3顆外線，也刷新他在職籃的個人新高，劉孟竹總教練對他的表現有所肯定，「這幾周我觀察他特別在投籃的部分，我認為他的三分命中率是高的，所以今天我想到第一個輪替的人選就是他，會表現這麼好也是歸功於他自己，前面上場時間比較少也沒有放棄，我覺得這是他非常棒的地方。」

韓杰諭也表示，「這場比賽上場前已做好準備，也把握機會，學長們都會一直提醒防守要怎麼守，進攻要怎麼跑位，也提醒自己不要猶豫太多就出手。」