現代生活步調越來越快，不少人吃飯又急又猛，導致事後才發現自己吃太多，消化不良，甚至提升罹癌率，因此最佳情況是吃七分飽就好，但七分飽究竟是怎樣的感覺，又要如何做到？對此營養師用一句話讓大家秒懂。

大陸營養師谷傳玲日前在微博發文「七八分飽到底是啥感覺？」，她指出，如果想要控制體重、每餐吃到七、八分飽就能停下了，而所謂七、八分飽的實際情況就是，「吃飯時還沒感覺到撐，但已經不會覺得餓了，不會有很強烈的進食慾望」，簡單說，就是已經吃夠，可吃可不吃了。

至於要如何控制七分飽？谷傳玲表示，細嚼慢嚥依舊是重點，吃飯時可以選擇「粗一點」的飯菜，例如主食增加雜糧類，例如糙米、燕麥等，富含膳食纖維的蔬菜和優質蛋白要合理搭配。

谷傳玲表示，有減肥需求的人，則可以在餐前先喝一碗清湯，或是300CC左右的開水，更有利於控制食慾，避免不小心就吃過量。

日本研究指出，習慣吃太飽的人，體內抑制細胞癌化遺傳因子活動能力會降低，增加罹癌風險，同時由於胃部塞滿食物，長時間滯留在腸道，都會讓毒素和致癌物質有機會進入身體。