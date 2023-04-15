過去不管是時任總統陳水扁或是馬英九，只要民眾索取總統照片，總統府都會提供，這項服務卻在總統蔡英文2016年上任不久後取消。一名PTT網友PO出曾經索取的馬英九照片，感嘆「現任的總統，離你我越來越遠了」。

PTT一位網友感慨表示，想當初網路一堆人惡搞馬英九，還寫信去總統府要總統玉照，結果還真的給，不知是網友要拿來惡搞。他當初也寫信過去，不到一個月就收到總統府掛號信，他去拿信時，警衛還嚇一大跳，為何總統府會寄掛號給他。

PTT網友接著表示，反觀蔡英文一上任沒多久，就取消這項長久以來的便民服務，說什麼現代已經數位化，很少人會用實體照片，若要總統的玉照，上網看就好了。讓他不禁感嘆，現任的總統，離你我越來越遠了。

網友紛紛留言表示，「原來還可以要簽名照」、「懷念馬英九，錯怪他了」、「真的高下立判」、「沒有比較，沒有傷害」、「執政內容不好說，至少風度屌打DPP」、「馬政府風度真的好一大圈」、「馬確實在風度上，高出很多檔次」。