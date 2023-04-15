台北富邦勇士洋將強森相隔27天後傷癒復出，15日貢獻17分、13籃板的雙十數據，帶領勇士89比68痛宰仍然少了牧倫斯助陣、僅剩單洋將的地主新北國王，除了搶下本季第21勝(12敗)，且跟聯盟第一國王之間勝差縮小到3場，更提前宣告拿下本季季後賽門票。

勇士全隊除了林孟學沒有得分，其餘12名球員都有得分進帳，陳范柏彥也拿11分，塞瑟夫7分、14籃板；國王以楊敬敏19分最高，曼尼高13分，蘇士軒11分，林書緯先發打了21分鐘，投6中0，得分掛零，只有3助攻、2籃板，更出現3失誤。