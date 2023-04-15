大陸女星王菊是經紀人出身，外型黝黑的她充滿自信與魅力，擔任選秀節目《創造101》的踢館選手，因她獨特的風格，成功獲得許多觀眾的喜愛，雖然未成功出道，但她仍推出單曲，並參演許多影視作品，近日王菊參加電影宣傳活動，被觀眾質疑床戲尺度大，對此王菊回應：「這不是一件非常正常的事情嗎？」高情商回應得到許多網友的稱讚。

由大陸女星李純、王菊、張含韻主演的電影《愛很美味》近日上檔，三人在戲中飾演好閨密，其中王菊有大尺度的床戲劇情，觀影結束後有觀眾表示：「（電影）中有一些尺度比較大的內容」，王菊當場反問對方：「你為什麼覺得（愛）這個事情是避諱，是大膽的呢？這不是一件非常正常的事情嗎？全程拍攝的時候我是放鬆的，相信大家的觀影體驗也是非常自然的」，此話一出，在場觀眾立刻高聲認同。

王菊接著說：「我們不應該羞恥，愛不止是男性的需求，它也是女性的需求」，這段話讓不少女性觀眾感到共鳴，高呼鼓勵「說得好」，現場觀眾自發性鼓掌。現場影片曝光後，網友表示：「拒絕性羞恥化！現在已經2023年了！」、「菊姐真的太率性了」、「為啥她素顏比化妝好看！！！簡直是越看越有魅力的類型」，不過也有人點出因平台審核機制，許多女生穿低胸裙子時，為避免影片被刪除，會用特效遮住胸口避免被認為是暴露，搭配這番話來看有些諷刺。