台灣遭外媒冠上「行人地獄」，立法院昨日修正道交條例部分條文三讀通過，將不禮讓行人罰則提高到6000元，致人重傷或死亡，則吊銷駕駛執照，藉由加重罰則洗刷汙名。條文通過當天，小港分局長謝承甫也藉此在國小下課期間，到學校路旁宣導修法的重點，還避免太過生澀，還用順口溜，以生動活潑的方式，逗得孩童、家長們開懷大笑。

昨日立法院三讀通過，將《道路交通管理處罰條例》部分條文修正。警方提醒，加重汽車駕駛人不禮讓行人罰則，從原上限3600元提高到6000元，也將行人可通行的交岔路口、未畫設行人穿越道納入取締範圍；不禮讓行人而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年、致人重傷或死亡，則吊銷駕駛執照。

高雄小港分局長率領同仁、國小校長以及志工，一同到國小放學安全走廊宣導道交條例修法重點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

通過當天下午4時許，謝承甫率領交通組、漢民派出所員警，以及志工與漢民國小校長陳昭治、學校導護志工等人，於漢民國小放學安全走廊宣導《道路交通管理處罰條例》修正內容，還避免法條修正內容太過生澀，謝成甫手持麥克風表演順口溜，以生動活潑的宣講及舉牌方式，逗得許多放學的孩童、接送的家長們開懷大笑，也順勢了解修法的重點。

警方呼籲，用路人遵守交通規則，行經路口、行人穿越道應禮讓行人，確保民眾行車安全。