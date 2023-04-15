韓國雙人組合「臉紅的思春期」以清新曲風及獨特唱腔深得大眾喜愛，每次推出新歌都能橫掃音源排行榜，但吉他手禹智潤在2020年宣布退團，目前由主唱安智煐一人體制繼續活動，今（15日）暌違4年第4度來台，在台北國際會議中心（TICC）開唱，看到全場3000多個座位完售，場外還有人高舉紙板求票，甚至每首歌台下的粉絲都能跟著一起大合唱、高喊應援口號，讓她感動直呼「怎麼每首歌大家都知道」，還用中文說了3次「不敢相信」。

「臉紅的思春期」主唱安智煐暌違4年第4度來台舉辦演唱會。 （日出娛樂提供）

安智煐一開場便親切用中文說「大家好，我是臉紅的思春期！」向全場粉絲問候，因為是疫情後首場海外演出，她一身白色亮片洋裝華麗登場時，還一度緊張到袖子一直勾到裙子，「但大家不要在意，好好享受演唱會」。長達2小時的演出中，除了在演唱〈You and I from the Beginning〉時把歌詞中的「LOVE YOU」改成「我愛你」外，更當場驚喜加碼明（16日）即將發行新專輯《사랑.zip》中的主打歌之一〈FRIEND THE END〉，搶先唱了一小段，甜喊「我明天要推出新專輯了，前一天來到了台北，我當然不能就這樣走了嘛」，相當寵粉。

安智煐搶先唱了一小段將發行的新歌〈FRIEND THE END〉。 （日出娛樂提供）

到了演出後半段，在演唱〈Travel〉時還秀了台語「我愛你」，展現俏皮的一面，安智煐也感謝台灣粉絲帶給自己非常大的幸福，安可曲前看到全場拿著手幅應援，讓她感動不已，便邊講著「臉紅的思春期」的中文邊拿著手幅應援與全場大合照，更透露自己收到粉絲特別製作的獎盃翻糖蛋糕，喜歡到捨不得讓工作人員把這麼珍貴的禮物放在地上，「我會在慶功宴時好好享用的」，最後以〈Galaxy〉、〈To My Youth〉兩首歌為演唱會劃下圓滿句點，她明離台，班機不公開。