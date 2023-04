韓國雙人組合「臉紅的思春期」以清新曲風及獨特唱腔深得大眾喜愛,每次推出新歌都能橫掃音源排行榜,但吉他手禹智潤在2020年宣布退團,目前由主唱安智煐一人體制繼續活動,今(15日)暌違4年第4度來台,在台北國際會議中心(TICC)開唱,看到全場3000多個座位完售,場外還有人高舉紙板求票,甚至每首歌台下的粉絲都能跟著一起大合唱、高喊應援口號,讓她感動直呼「怎麼每首歌大家都知道」,還用中文說了3次「不敢相信」。

「臉紅的思春期」主唱安智煐暌違4年第4度來台舉辦演唱會。 (日出娛樂提供)

安智煐一開場便親切用中文說「大家好,我是臉紅的思春期!」向全場粉絲問候,因為是疫情後首場海外演出,她一身白色亮片洋裝華麗登場時,還一度緊張到袖子一直勾到裙子,「但大家不要在意,好好享受演唱會」。長達2小時的演出中,除了在演唱〈You and I from the Beginning〉時把歌詞中的「LOVE YOU」改成「我愛你」外,更當場驚喜加碼明(16日)即將發行新專輯《사랑.zip》中的主打歌之一〈FRIEND THE END〉,搶先唱了一小段,甜喊「我明天要推出新專輯了,前一天來到了台北,我當然不能就這樣走了嘛」,相當寵粉。

安智煐搶先唱了一小段將發行的新歌〈FRIEND THE END〉。 (日出娛樂提供)

到了演出後半段,在演唱〈Travel〉時還秀了台語「我愛你」,展現俏皮的一面,安智煐也感謝台灣粉絲帶給自己非常大的幸福,安可曲前看到全場拿著手幅應援,讓她感動不已,便邊講著「臉紅的思春期」的中文邊拿著手幅應援與全場大合照,更透露自己收到粉絲特別製作的獎盃翻糖蛋糕,喜歡到捨不得讓工作人員把這麼珍貴的禮物放在地上,「我會在慶功宴時好好享用的」,最後以〈Galaxy〉、〈To My Youth〉兩首歌為演唱會劃下圓滿句點,她明離台,班機不公開。