國民黨主席朱立倫今天說，國民黨內整合，非國民黨、藍軍與其他政黨朋友則給予以尊重，像是民眾黨主席柯文哲好朋友們，都秉持這樣態度，為了台灣好，大家一起團結努力。民眾黨發言人楊寶楨今晚痛批，請別再認知作戰了，建議國民黨還是先專心處理自家黨內提名的爭議和亂象。

楊寶楨說，朱立倫的說法很明顯還在吃民眾黨的豆腐，請別再認知作戰了。民眾黨是白色中道力量，不是什麼藍綠附庸，因此不是所謂的「泛藍陣營」或是「非綠大聯盟」。

民眾黨發言人楊寶楨。（摘自楊寶楨臉書／楊亞璇台北傳真）

楊寶楨指出，關於總統大選的提名，如果說理念價值、成員結構明顯不同的政黨間要團結，而且要保有各自主體性的話，忍不住就弱弱地問一句：請問國民黨有具體的「合作」方案嗎？希望別只一直是透過媒體喊話。

楊寶楨表示，就像此前柯文哲所說的，國民黨一直講「藍白合」，但具體到底怎麼合也沒講過，停留在講空話的階段；顯然國民黨只是想把民眾黨吃掉，叫我們「自盡」而已。

楊寶楨說，建議國民黨還是先專心處理自家黨內提名的爭議和亂象，先別費心於想著「整合」其他黨派勢力。