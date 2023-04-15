本土天團玖壹壹暌違5年3度站上台北小巨蛋開唱，今（15日）舉辦全新巡演「2023 Broman台北小巨蛋演唱會」，吸引滿場1萬1000名樂迷欣賞，中場邀來茄子蛋的主唱阿斌擔任嘉賓，4人同台合作〈妳不愛我〉及〈浪子回頭〉，全場粉絲陷入瘋狂氣氛嗨爆。

玖壹壹今獻唱〈BROMAN〉揭幕，3人穿上超吸睛牛仔勁裝登場，噴漆手法製繪而成的服飾，各以螢光黃、粉紅、綠色為調色分別展現團員性格；唱到〈妳不愛我〉時，之前接連爆出倒嗓、解散的茄子蛋主唱阿斌現身台上，4人隨後合作〈浪子回頭〉，阿斌一吐這陣子心情表示，我超久沒有唱歌，（前陣子）稍微休息一下，我一年多了（沒唱歌），來玩真的很開心。

玖壹壹今晚在小巨蛋開唱。（圖／粘耿豪攝）

相隔多年再登小巨蛋，玖壹壹此次舞台主視覺打造一台「戰艦」，風格霸氣又獨具殺氣，舞台地面則以水泥質感做出戰後廢墟感，開場3人在瀰漫煙霧中以帥氣剪影現身，霸氣熱唱〈Broman〉、〈黑暗的社會〉讓整場陷入沸騰，用最道地的台式饒舌再度站上指標性舞台，宣告原汁原味的玖壹壹本色演出登場，全場逾萬歌迷歡呼聲不斷。