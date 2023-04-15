隨著鋒面遠離天氣也逐漸好轉，明（16）日清晨低溫18度，白天各地回溫快速，南部高溫可達32度以上，預估這樣的天氣會持續3天，下周三（4/19）將有下一波鋒面通過，全台降雨機率提高，中部以北、宜蘭雨勢最為猛烈，直到下周日（4/23）天氣才會漸趨穩定。
氣象局資料顯示，明日東北季風減弱，北部及東北部天氣回暖，僅花東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區普遍多雲到晴；氣溫方面，清晨天氣仍涼，北部、宜蘭、花蓮低溫18、19度，其他地區約20到23度，不過白天回溫快速，各地高溫約28至31度，南部近山區高溫恐飆32度以上。
氣象局預估，下周一、下周二（4/17、4/18）環境轉乾，各地多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨；下周三（4/19）鋒面接近，西半部有局部陣雨、雷雨；下周四到下周六（4/20~4/22）降雨範圍擴大，中部以北、宜蘭雨區最廣，雨勢也較明顯，其他地區也有陣雨；下周日（4/23）降雨才逐漸趨緩。
至於下周溫度變化如何？氣象局預報員曾昭誠指出，早晚低溫差異不大，各地約為20到22度，但到了下周三（4/19）受到鋒面影響，白天高溫稍微下降，約在25至27度左右。
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