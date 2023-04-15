為強化少年了解新型態毒品之危害，北市少年輔導委員會內湖少輔組與臺北市立內湖高級工業職業學校合作，結合校慶辦理反毒宣導活動。（簡銘柱翻攝）

近年來，新型態毒品不斷推陳出新，在有著偽裝、多變、混用等特性下，以更多元化樣態流入社區。新潮的包裝易吸引注意、降低戒心，讓少年及民眾可能在不知情的情況下接觸毒品。而輔導實務工作中也發現，青春期少年容易因好奇、追求刺激、尋求歸屬與認同，抑或是想要逃避壓力而誤觸毒品。可見若對於毒品防制缺乏正確觀念，很有可能造成身心不可修復之傷害，更須負起法律責任。

有鑑於此，為強化少年了解新型態毒品之危害，臺北市少年輔導委員會內湖少輔組與臺北市立內湖高級工業職業學校合作，於112年4月15日上午10時30分至12時30分假臺北市立內湖高工（臺北市內湖區內湖路一段520號），結合校慶辦理反毒宣導活動。

活動以簡單趣味之「擲斧遊戲組」道具吸引學生目光、進行有獎徵答，題目包括新型態毒品辨別、相關法律及自保錦囊等，更於現場展示毒咖啡包、小熊軟糖及跳跳糖等新型態毒品模型，有效提升學生識毒拒毒之警覺心。更邀請學生演示拒毒八招，透過情境演練達自我保護目的。

無毒家園，向下扎根！臺北市政府警察局少年警察隊提醒少年朋友及家長，應留意往來友伴及生活作息，不隨意食用來路不明的零食、飲料，時刻提高警覺。相關輔導、活動及法令知能宣導等資訊，請上少年警察隊官網（https://jad.police.gov.taipei/）、Facebook粉專「Taipei少年警察隊」（https://www.facebook.com/tcpd.jad），或臺北市少年輔導委員會的Facebook粉專「臺北少年花露米」（https://www.facebook.com/followustp）、Instagram粉專「臺北少年花露米」（https://www.instagram.com/followustp/）查詢。