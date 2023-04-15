中國大陸商務部日前宣布，將對台灣限制大陸 2,455 項產品進口展開貿易壁壘調查，外界也擔心，陸方會藉此機會取消 ECFA。媒體人黃暐瀚今( 15 日)表示，在沒有九二共識的狀況下，大陸早就該終止 ECFA，若明年大選的結果，顯示台灣主流民意仍想堅持抗中的路線，大陸也會做出自己的選擇。

黃暐瀚今在《新聞大白話》節目中表示，過去前總統馬英九提出 ECFA 就被民進黨罵是賣台，而總統蔡英文一開始說 ECFA 是「糖衣毒藥」，但 2016 年感覺能勝選就改口說「概括承受」，正是想避免後續被批評。

黃暐瀚提到，ECFA 有片面終止的協議，只要在提出 30 天內開會，仍沒有決議就會在 180 天之後自動結束。中國大陸一直說 ECFA 就是「九二共識，一個中國」的基礎，但實際上從 2016 年就沒有這個基礎，儘管政黨輪替、兩岸政策不同，ECFA 協議一直都存在，所以民眾會認為沒有區別。

黃暐瀚指出，雖然 ECFA 沒有被取消，但陸方也已經陸續禁止台灣產品出口到大陸，尤其是南台灣生產的虱目魚、鳳梨等等，但從選票上來看，國民黨和民進黨在南台灣的得票比例仍有明顯落差，包括險勝的台南市跟屏東縣、嘉義市、高雄市。黃暐瀚直言，在沒有九二共識的情況下，大陸早就該中斷 ECFA，停止讓利給台灣，這樣台灣人才能夠做出選擇。

黃暐瀚直言，就算大陸用中斷 ECFA 逼迫台灣做出選擇，國民黨也不一定能勝選，但他認為，台灣人的民意還是該被尊重，大陸貿易壁壘調查的最終期限在總統大選的前一天，如果主流民意還是要堅持抗中的路線，中國大陸也會在明年 1 月 13 日公布的調查結果中做出選擇。