日本首相岸田文雄週六（15日）赴關西和歌山市替眾議院補選候選人造勢，在市區附近漁港助講時發生爆炸案，所幸無人死亡。此事難免令人聯想到9個月前在奈良街頭助選遇刺身亡的前首相安倍晉三，和歌山爆炸現場目擊者認為現場維安仍顯馬虎。案發第一時間好幾人火速出手抓住嫌犯，引發民眾熱議，其中一人接受媒體訪問，頓時在推特瞬間出名。

暗殺未遂事件

岸田首相の演説直前に爆発音

首相は無事 容疑者逮捕

和歌山の漁港のおっちゃん

SPより強い説 pic.twitter.com/zXAoQ6cVk8 — エビグラ (@rainrain888888) April 15, 2023

岸田在日本時間週六上午前抵達關西和歌山市的雜賀崎漁港造勢會場，雜賀崎漁港距離大阪市約65公里。日媒報導，岸田享用當地海鮮料理後正準備在港邊半封閉性質的助講會場開講，現場突爆一陣驚呼，岸田一臉意外看向背後，這時有一只金屬罐滾到岸田腳邊，隨扈之一趕緊把岸田推開掩護。

日本放送協會（NHK）報導，警方發現一只20到30公分長的金屬管扔到岸田站立的位置。共同社引述調查人員說法報導，因妨礙公務罪嫌就逮的是來自兵庫縣川西市24歲男子木村隆二，律師到場前他緘默不語。

爆炸發生後，一名目擊者立刻抓住嫌犯，旁人見狀也火速加入制伏行列。《朝日新聞》報導，有個漁協工作人員火速鉗住一名年輕人頭頸部，多名警員也撲上去把他按倒在地，約50秒後就傳出爆炸巨響，岸田原本站的位置附近滿是煙霧，民眾四散。年輕男子倒地時還握著另一支銀色筒狀物。

網友轉載漁夫逮人一瞬間的畫面時，紛以「漁港大叔」稱呼第一時間出手抓人的民眾，甚至大讚漁港大叔是英雄、「比SP（警護官）還強」。不少人認為他們反應迅速，讓這起事件0死亡。

關西電視台訪問到「漁港大叔」之一、和歌山市68歲漁夫寺井政見。他描述，岸田開講前，自己站在右前方一帶，突然有個年輕人朝岸田拋出一枚銀色筒狀物，約1分鐘後就爆炸，煙霧迷漫，警察立刻撲上前，他與其他漁夫合力抓住戴著口罩的年輕人，年輕人奮力掙扎。

寺井政見說，自己撿起銀色筒狀物想交給警察，警察立刻說「快跑」，他立刻逃開；當時場面一片混亂，有些細節他已記不太清楚。

嫌犯就逮位置留有一枚銀色管狀物。（圖／共同社提供，美聯社）

直擊爆炸事件的35歲上班族鏑木，當天帶母親與妻子到場參加造勢。他向路透社表示，現場維安仍嫌鬆散：「安倍事件發生後這麼快又有同樣的狀況發生，實在出乎意料。我不想再參加政治相關活動了。」一名婦人向NHK表示，案發之際有個東西飛過她頭頂，「給我很不好的感覺，我們趕緊飛快跑開，之後就聽見一聲巨響。我女兒都嚇哭了」。

今年七大工業國組織（G7）峰會預計5月19日至21日在廣島舉行，岸田此時遇襲不免令人憂心，日本內閣官房長官松野博一說，政府會對G7峰會採取必要維安措施；至於和歌山這起爆炸案，正待警方查明犯案動機。岸田在和歌山遇襲這天正好是G7外長會議揭幕日，外務省表示，G7維安規劃不會有變化。G7外長會議15日至17日在長野縣輕井澤舉行。