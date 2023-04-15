富邦悍將高國輝相隔590天再度演出單場雙響炮。（富邦悍將提供）

新莊15日上演經典賽國手同場競技戲碼，富邦悍將江少慶繳出6.1局無失分好投，技壓統一獅胡智爲，富邦打線也火力全開，全場猛敲15支安打，高國輝單場雙響炮、貢獻5打點，助隊以9比0勝出，也賞獅隊4連敗。

江少慶7日本季初登板繳出6局失2分的優質先發，無奈沒獲得火力支援吞下本季首敗，今天「愛慶寶」打線發威，全場猛攻雙位數安打，其中劉俊豪、范國宸、高國輝、林哲瑄、孔念恩都有單場雙安的表現，高國輝更是單場雙響炮，1人包辦5打點。

江少慶此役前6局僅被獅隊敲出4支零星安打、無失分，7局續投，1出局後被林岱安敲安，保送代打的許哲晏後被換下場，最終繳出6.1局、無失分，奪下本季首勝。

獅隊先發投手胡智爲則僅投3.2局，被敲8支安打包含1轟、失5分（3責失），吞下本季首敗（另有1勝）。高國輝在2局先從胡智爲手中敲出2分炮，助隊先馳得點，6局下再棒打江國謙，繼2021年9月2日後，相隔590天再度演出單場雙響炮，也獲選單場MVP。

去年球季高國輝表現不理想，出賽38場、打擊率1成88都是生涯最差，但他利用休季期間做出調整，「現在回頭看去年季後調整算是成功的，就看能夠維持到什麼時候。」

高國輝指出，去年休季有到台北大學利用鳥取「初動負荷器材」進行訓練，並透過科學檢測看自己缺少什麼去做補強，與教練、隊友林哲瑄討論，在揮棒上做修正，並改善去年選球躁進的壞毛病。