為因應小三通逐步常態化後開放國人中轉搭乘所帶來的空運人潮，金門縣長陳福海特別召開會議要求業管部門超前部署，協請民航局與航空公司能增開定期班機，以滿足金門鄉親之需求以及端午連假、暑假期間的返鄉與觀光旅遊人潮。

縣府觀光處長李銘培表示，小三通自去(2022)年1月7日專案復航以來，累計迄今已有42070人次往返金門與大陸兩地，其中4月起2週之支人數，更高達20515往返人次，人流明顯成長提升，也帶動地區觀光與經濟效益，而近日隨著小三通人流日增，航空運能亦顯捉襟見肘。

金門縣長陳福海為此召開會議指示觀光處、港務處與車船處等相關單位，務必隨時關注小三通與空運狀況，尤其適逢霧季，一定要維持港區通關與作業之順暢，並與大陸方、CIQS聯檢單位、民航局、海運、航空公司等保持密切聯繫，隨時提供旅客必要之服務。

陳福海同時要求觀光處要超前部署，積極爭取航空運能可以逐步提升，對於尖峰航線的定期航班能增加，滿足基本金門民眾與觀光需求。後續縣府亦將持續爭取開放大陸旅客之團體與自由行，希望逐步恢復小三通之榮景。