日本首相岸田文雄15日在為眾院和歌山1區補選助選期間，24歲男子木村隆二在現場投擲煙霧彈，令人聯想前首相安倍晉三去年7月在奈良街頭中槍身亡一事，凶嫌山上徹也承認動機源於統一教會讓他的家庭不幸，於是選擇與教會有關連的安倍作為復仇對象。日媒採訪木村的鄰居，發現他的原生家庭似乎出現某種問題。

木村隆二來自兵庫縣川西市，職業不詳。木村的鄰居表示，木村給人一種老實的印象，會向他人打招呼。她又指，木村經常惹怒父親，但他不作任何抵抗，只是乖乖地接受責罵，木村父親經常在深夜發出很大的罵聲，甚至有幾次驚擾到警察出動，事件為父子兩人帶來不少麻煩。

據香港東網報導，回顧山上徹也，他的童年缺乏關懷和食物，他的母親信仰統一教會，曾向教會捐贈大量金錢，直至在2002年申請破產。他的哥哥因患有長期病，疑似不能忍受借錢度日的壓力而自殺身亡。種種原因令山上萌生自殺的念頭，後來將恨意投射在統一教會領袖及有關係人士身上，最終在奈良槍殺安倍。